Utilização de máscaras nos estádios deixa de ser obrigatória a partir de segunda-feira (21)

O governador do Estado do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou nesta sexta-feira (18) a flexibilização do uso de máscaras em locais abertos. A medida passa a valer a partir de segunda-feira (21). Em ambientes fechados, por sua vez, a utilização de máscara segue sendo obrigatório.

A decisão reflete também nos estádios de futebol do estado. Sendo assim, a utilização de máscara fica a critério do torcedor cearense, não sendo mais item obrigatório para entrar no equipamento.

Com o avançao da vacinação e a queda no número de contaminados e de morte no Estado do Ceará, o Governo do Ceará flexibilizou medidas em relação ao futebol, como, por exemplo, a liberação da capacidade dos estádios em 100%, com obrigatoriedade do ciclo vacinal com três doses, no início do mês.