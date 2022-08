US Open hoje: Serena Williams e Bia Haddad são os destaques do dia; veja programação desta quarta

Thiago Monteiro e Beatriz Haddad entram em quadra nesta quarta-feira (31) pelo US Open. É a primeira vez, desde 1983, que o Brasil tem dois tenistas de gêneros diferentes na segunda rodada do torneio. Líderes do ranking nacional, os brasileiros agora disputam vaga na terceira rodada do torneio. Quem também joga é a lenda Serena Williams, que já anunciou a aposentadoria do tênis.

Bia Haddad, cabeça de chave 15, venceu a croata Ana Konjuh na estreia. O duelo da segunda rodada fecha a agenda de jogos no estádio Louis Armstrong. Ela vai enfrentar Bianca Andreescu, campeã de 2019. O jogo será por volta das 22 horas (de Brasília). As duas já se enfrentaram em 2016, com vitória da brasileira.

Thiago, número 1 do Brasil, vem de vitória inédita no torneio, ao vencer o eslovaco Alex Molcan. Agora, ele vai enfrentar Khachanov pela terceira vez na carreira. O cearense perdeu todos os duelos, mas vai em busca de quebrar esse ciclo. O confronto encerra a programação da quadra 17.

Outros três brasileiros também disputam jogos nesta quarta-feira. Marcelo Melo e Marcelo Demoliner, nas duplas masculinas, e Rafael Matos nas duplas mistas.

Serena Williams vai jogar às 20h (de Brasília). A adversária será Anett Kontaveit, número 2 do mundo. O confronto ocorre pela primeira vez no circuito.

JOGOS DE HOJE, QUARTA (31)

Arthur Ashe - 13h

Andy Murray (GBR) vs. Emilio Nava (EUA)

Elena Ruse (ROM) vs. [12]Coco Gauff (EUA) - Não antes de 20h

Serena Williams (EUA) vs. [2]Anett Kontaveit (EST)

[1]Daniil Medvedev vs. Arthur Rinderknech (FRA)

Louis Armstrong - 12h

Xiyu Wang (CHN) vs. [3]Maria Sakkari (GRE)

[20]Madison Keys (EUA) vs. Camila Giorgi (ITA)

[23]Nick Kyrgios (AUS) vs. Benjamin Bonzi (FRA) - Não antes de 20h

Jack Draper (EUA) vs. [6]Felix Auger-Aliassime (CAN)

[15]Beatriz Haddad Maia (BRA) vs. Bianca Andreescu (CAN)

Grandstand - 12h

[5]Ons Jabeur (TUN) vs. [C]Elizabeth Mandlik (EUA)

[LL]Hugo Grenier (FRA) vs. [13]Matteo Berrettini (ITA)

[29]Tommy Paul (EUA) vs. Sebastian Korda (EUA) - Não antes de 18h

[14]Leylah Fernandez (CAN) vs. Liudmila Samsonova

Quadra 5 - 12h

Cristian Garin (CHI) vs. [18]Alex de Minaur (AUS)

Anna Schmiedlova (ESL) vs. Shuai Zhang (CHN)

Alejandro Tabilo (CHI) vs. [C]J.J. Wolf (EUA)

Anna Kalinskaya vs. [17]Caroline Garcia (FRA)

Quadra 7 - Por volta de 14h

[28]Ekaterina Alexandrova vence [C]Peyton Stearns (EUA); 6/4 4/6 4/3 -

Quadra 10 - 12h

[5]Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) vs. Marcelo Demoliner (BRA)/João Sousa (POR)

Quadra 11 - 12h

[12]Pablo Carreño (ESP) vs. Alexander Bublik (CAZ)

[Q]Daria Snigur (UCR) vs. Rebecca Marino (CAN)

[Q]Daniel Galan (COL) vs. Jordan Thompson (AUS)

Aleksandra Krunic (SER) vs. [23]Barbora Krejcikova (TCH)

Quadra 12 - 12h

[Q]Brandon Holt (EUA) vs. Pedro Cachin (ARG)

Dalma Galfi (HUN) vs. Harriet Dart (GBR)

Alejandro Davidovich Fokina (ESP) vs. Marton Fucsovics (HUN)

Evgeniya Rodina vs. Ajla Tomljanovic (AUS)

Quadra 13 - 12h

[LL]Corentin Moutet (FRA) vs. [21]Botic van de Zandschulp (HOL)

[18]Veronika Kudermetova vs. Maryna Zanevska (BEL)

[Q]Nuno Borges (POR) vs. [Q]Yibing Wu (CHN)

Quadra 14 - Por volta de 14h

Roberto Carballes (ESP) vence Jaume Munar (ESP); 6/1 6/3 4/6 4/1 - continua por volta de 18h

Jelena Ostapenko (LET)/David Vega (ESP) vs. Lyudmyla Kichenok (UCR)/Rafael Matos (BRA)

Quadra 15 - 12h

Tomislav Brkic (BOS)/Maximo Gonzalez (ARG) vs. Raven Klaasen (AFS)/Marcelo Melo (BRA)

Jason Kubler (AUS) vence Mikael Ymer (SUE); 5/7 6/4 6/2 1/2 - continua

Quadra 17 - 12h

[Q]Viktoria Kuzmova (ESL) vs. [31]Shelby Rogers (EUA)

[29]Alison Riske-Amritraj (EUA) vs. Camila Osorio (COL)

Tim Van Rijthoven (HOL) vs. [5]Casper Ruud (NOR) - Não antes de 18h

[27]Karen Khachanov vs. Thiago Monteiro (BRA)

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte