Uruguai x Venezuela: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Uruguai entra em campo nesta terça-feira (1°), às 20h (horário de Brasília), contra a Venezuela, pela 16ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo 2022. O duelo acontece no Estádio Centenário, em Montevidéu.

A seleção de Diego Alonso busca assegurar vaga no Mundial do Catar. Para isso, vitória diante dos venezuelanos é fundamental. Atualmente, o Uruguai ocupa a 5ª colocação, com 19 pontos conquistados em 15 partidas. Na última rodada, vitória diante do Paraguai por 1 a 0.

A Venezuela, por sua vez, não tem mais chance de classificação ao Mundial e cumpre apenas tabela. Com 10 pontos em 15 partidas, a seleção de José Perkeman busca encerrar as Eliminatórias com um desempenho favorável. Na última partida, goleada diante dos bolivianos por 4 a 1.

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

Uruguai x Venezuela - 16ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)

Data: 01/02/2022 (terça-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu (BRA)

Assistentes: Kleber Gil (BRA) e Rafael Alves (BRA)

Transmissão: Sportv 3

Prováveis escalações

Uruguai: Sergio Rochet; Olivera, Giménez, Godín e Araújo; Valverde, Bentacur, Arambarri e Pellistri; Suárez e Núñez. Técnico: Diego Alonso.

Venezuela: Faríñez; Hernández, Chancellor, Ferraresi e González; Martínez, Rincón, Machís, Otero e Soteldo; Rondón. Técnico: José Pekerman.