Uruguai x Peru pelas Eliminatórias da Copa: onde assistir, horário, palpites e escalações

A seleção do Uruguai enfrenta o Peru nesta quinta-feira (24), na penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. O jogo ocorre às 20h30 (de Brasília), no estádio Centenáro, em Montevideo-URU. As equipes nacionais brigam na tabela de classificação por vaga no próximo Mundial.

Na tabela, o Uruguai está em 4º, com 22 pontos, em posição que garante participação na Copa (G-4). O Peru surge em 5º, logo com 21, uma posição que o deixa na Repescagem. Assim, a Celeste pode avançar para o Mundial com uma vitória, enquanto o time peruano briga para fugir da eliminatória.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão ao vivo do canal SporTV 3.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Uruguai: Muslera; Araújo, Godin, Gimenez e Olivera; Pellistri, Bentancur, Vecino e Valverde; Cavani e Suárez. Técnico: Diego Alonso.

Peru: Gallese; Corzo, Ramos, Callens e Trauco; Tapia; Carrillo, Peña, Yotún e Cueva; Lapadula. Técnico: Ricardo Gareca.

URUGUAI X PERU

Competição: Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022.

Data: 24/03, quinta-feira.

Horário: 20h30.

Local: estádio Centenário, em Montevideo (URU).