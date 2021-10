Uruguai x Colômbia: veja onde assistir, horário, palpite e escalações para jogo das Eliminatórias

O Uruguai entra em campo nesta quinta-feira (7), às 20h (horário de Brasília), contra a Colômbia, pela 11ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O duelo acontece no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, solo uruguaio.

Com 15 pontos conquistados, o time do experiente Óscar Tabárez figura na 3ª colocação da competição sul-americana. Na rodada tripla de setembro, o Uruguai venceu Bolívia e Equador, em casa, e empatou com o Peru, fora.

A Colômbia, por sua vez, figura na 5ª colocação, com 13 pontos, e busca entrar no G-4 da competição.

Palpite para o jogo

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pelo SporTV 3.

Prováveis escalações

Uruguai

Muslera; Nández, Araújo, Giménez e Viña; Bentancur, Valverde, Vecino e Arrascaeta; Martínez e Rodríguez. Técnico: Óscar Tabárez.

Colômbia

Ospina; Cuadrado, Cuesta, Murillo, Moreno; Quintero, Barrios, Uribe e Luis Díaz; Borré e Borja. Técnico: Reinaldo Rueda.

Ficha técnica

Uruguai x Colômbia - 11ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Local: Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu (URU)

Data: 07/10/2021 (quinta-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Transmissão: SporTV 3