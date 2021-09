Uruguai x Bolívia pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Em situações diferentes nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022, Uruguai e Bolívia se encontram neste domingo (5), às 19h (horário de Brasília). O duelo acontece no estádio Campeón Del Siglo, em Montevidéu. A partida será transmitida ao vivo pelo Grupo Globo (SporTV).

Enquanto os uruguaios somam 9 pontos, na quarta colocação da classificação geral, os bolivianos estão na oitava posição, com 6 pontos somados até aqui. Para um, a expectativa de mais três pontos para se firmar no topo da tabela, para outro, a necessidade de sair da parte inferior da classificação e brigar por uma vaga.

Palpites para o jogo

Escalação

Uruguai

Muslera; Nández, Giménez, Godín e Matías Viña; Bentancur, Vecino, Valverde; De Arrascaeta, Maxi Gómez e Brian Rodríguez. Técnico: Óscar Tabárez.

Bolívia

Lampe; Bejarano, Haquin, Jusino e Fernández; Saavedra, Villarroel, Chura, Arce e Ramallo; Marcelo Moreno. Técnico: César Farías.

Ficha técnica

Uruguai x Bolívia - 6ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Local: Campeón Del Siglo, em Montevidéu (URU)

Data: 05/09/2021 (domingo)

Árbitro: Eber Aquino (PAR)

Horário: 19h (de Brasília)

Transmissão: SporTV