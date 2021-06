Uruguai pode se tornar tetracampeão mundial pela Fifa, com validação de títulos olímpicos

O Uruguai está próximo de se juntar a Alemanhã e Itália como tetracampeão mundial no futebol masculino. Segundo o jornal português "A Bola", a Federação Internacional de Futebol (Fifa) passará a considerar os títulos dos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928, quando ainda não existia Copa do Mundo.

Além de ser a competição mundial mais importante à época, era a própria Fifa que organizava o torneio, ao contrário do que acontece hoje, com comando do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Vitórias do Uruguai

Em 1924, nos Jogos de Paris, o Uruguai venceu a Suíça por 3 a 0 na decisão. A Celeste repetiria o bom desempenho quatro anos mais tarde, diante da Argentina, por 2 a 1, nos Jogos de Amsterdã. A boa fase continuaria em 1930, agora sim, na Copa do Mundo. Em novo confronto contra os argentinos, vitória por 4 a 2.