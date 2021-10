Uruguai confirma lesão muscular de Arrascaeta e Giménez, e atletas não enfrentam o Brasil na quinta

O meio-campista uruguaio Giorgian De Arrascaeta está fora dos jogos contra Argentina e Brasil pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O atleta sofreu uma lesão muscular no empate sem gols diante da Colômbia, na última quinta-feira (7), e não estará à disposição do técnico Óscar Tabárez. A informação foi confirmada pela Associação Uruguaia de Futebol (AUF).

Com a lesão, o atleta retornará ao Brasil para tratar-se sob o comando do departamento médico do Flamengo. Além do camisa 10 do Uruguai, José María Giménez, zagueiro do Atlético de Madrid, também está desconvocado, após lesionar o adutor da coxa direita.

Legenda: José María Giménez, zagueiro do Atlético de Madrid, também está desconvocado da Seleção Uruguai por lesão muscular Foto: PABLO PORCIUNCULA / POOL / AFP

O Uruguai enfrenta o Brasil na quinta-feira (14), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus, pela 12ª rodada das Eliminatórias da América do Sul. Antes, a seleção uruguaia enfrenta a Argentina, no domingo (10), às 20h30 (horário de Brasília), no Monumental de Núñez, em duelo atrasado da competição sul-americana.