O Manchester City está na Final do Mundial de Clubes da Fifa. O time inglês venceu o Urawa Reds por 3 a 0, nesta terça-feira (19), no Estádio King Abdullah Sports City, em Jidá (Arábia Saudita). Com o resultado, os citizens fará a final contra o Fluminense, na sexta-feira (22), às 15h (de Brasília), no mesmo estádio.

Os gols foram marcados por Hoibraaten (contra, aos 46 do 1º tempo), Kovacic (aos 6 do 2º tempo) e Bernardo Silva (aos 12 do 2º tempo).

COMO FOI O TEMPO REAL: