Universitario x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Universitario e Corinthians entram em campo nesta terça-feira (18), às 21h30 de Brasília, no Estádio Monumental "U", em Lima (PER), para disputar a partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana 2023. O Corinthians venceu o jogo de ida por 1 a 0.

O Universitario terminou a fase de grupos da Copa Sul-Americana na segunda colocação do Grupo G, com dez pontos em seis rodadas. Já o Corinthians ficou na terceira colocação do Grupo E da Copa Libertadores, somando sete pontos em seis partidas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: SBT, ESPN e Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Universitario: Carvallo; Corzo, Saravia, Di Benedetto e Cabanillas; Ureña, Murrugarra (Flores) e Calcaterra; Polo, Urruti e Valera. Técnico: Jorge Fossati.

Corinthians: Carlos Miguel, Rafael Ramos, Bruno Méndez, Caetano e Matheus Bidu; Roni, Giuliano, Ruan Oliveira e Adson (Matheus Araújo); Róger Guedes e Felipe. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

UNIVERSITARIO X CORINTHIANS | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de volta dos playoffs da Sul-Americana

Local: Estádio Monumental "U", em Lima (PER)

Data: 18/07/2023 (terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)