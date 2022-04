Unión La Calera x Santos: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Unión La Calera entra em campo nesta quinta-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Santos, pela 3ª rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. O duelo acontece no Estádio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, no Chile.

Palpite para o jogo

Ficha técnica e onde assistir | Unión La Calera x Santos

Local: Estádio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, em La Calera (CHI)

Data: 28/04/2022 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Ángel Arteaga (VEN)

Assistentes: Alberto Ponte (VEN) e Franchescoly Chacon (VEN)

Transmissão: Conmebol TV

Prováveis escalações

Unión La Calera: Arce; Matías Fernández, Christian Vilches, García, Wiemberg e Valencia; Alarcón, Pérez e Castellani; Sáez e Passerini. Técnico: Martin Anselmi.

Santos: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Ricardo Goulart; Ângelo, Bryan Angulo e Jhojan Julio. Técnico: Fabián Bustos.