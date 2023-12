Union Berlin x Real Madrid na Champions: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Union Berlin e Real Madrid entram em campo nesta terça-feira (12), às 17h de Brasília, o Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha, para disputar a sexta rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24, a Liga dos Campeões da Europa.

Union Berlin e Real Madrid fazem parte do Grupo C, ao lado de Napoli e Braga. O Union está na 4ª colocação, com 2 pontos, enquanto o Real está na 1ª posição, com 15 pontos.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: HBO Max.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Union Berlin: Ronnow; Juranovic, Knoche, Diogo Leite e Roussillon; Haberer, Khedira e Volland; Hollerbach, Gosens e Behrens. Técnico: Nenad Bjelica.

Real Madrid: Lunin; Vásquez, Rudiger, Alaba e Mendy; Kroos, Valverde e Modric; Bellingham, Brahim Diaz e Rodrygo (Joselu). Técnico: Carlo Ancelotti.

Union Berlin e Real Madrid | FICHA TÉCNICA

Competição: sexta rodada da Champions League

Local: Estádio Olímpico de Berlim

Data: 12/12/2023 (terça-feira)

Horário: 17h (de Brasília)