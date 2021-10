Union Berlin x Bayern de Munique: confira onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Bayern de Munique visita o Union Berlin neste sábado (30), às 10h30 (horário de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Alemão. O duelo acontece no Stadion An der Alten Försterei, em Berlim.

Líder do campeonato nacional, com 22 pontos, a equipe de Julian Nagelsmann busca se recuperar de um resultado inesperado, pela Copa da Alemanha, ao perder por 5 a 0 para o Borussia Mönchengladbach. Entretanto, o Bayern de Munique soma sete vitórias, um empate e uma derrota na Bundesliga, com 33 gols marcados e apenas oito sofridos.

O Union Berlin, por sua vez, busca entrar no G4 da competição. Atualmente na 5ª colocação, com 16 pontos, o time está apenas um ponto do Bayer Leverkusen (4º colocado). Nas últimas três partidas, a equipe de Urs Fischer somou duas vitórias e um empate.

Palpites para o jogo

Prováveis escalações

Union Berlin

Rønnow; Jäckel, Knoche e Baumgartl; Christopher Trimmel, Prömel, Haraguchi e Oczipka; Becker, Behrens e Voglsammer. Técnico: Urs Fischer.

Bayern de Munique

Neuer; Pavard, Upamecano, Lucas Hernández e Davies; Kimmich, Tolisso, Gnabry, Müller e Sané; Lewandowski. Técnico: Julian Nagelsmann.

Ficha técnica

Union Berlin x Bayern de Munique - 10ª rodada do Campeonato Alemão

Local: Stadion An der Alten Försterei, em Berlim (ALE)

Data: 30/10/2021 (sábado)

Horário: 10h30 (de Brasília)

