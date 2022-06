Uniforme do Náutico chega de moto e atrasa jogo contra o Vasco

Um fato inusitado atrasou a partida desta terça-feira (7), entre Náutico e Vasco no Arruda pela Série B do Campeonato Brasileiro. É que os uniformes do Timbu atrasaram e o clube precisou transportá-los de moto até o local do jogo, que atrasou 15 minutos.

Lançado na véspera da partida, o novo uniforme do Náutico demorou para chegar e os jogadores alvirrubros, consequentemente, atrasaram a subida a campo - apenas os vascaínos escutaram o hino nacional. O Timbu só entrou às 19h13 e a partida, que estava marcada para as 19h, só começou às 19h15.

Os uniformes chegaram após longa espera, já que o Timbu não tinha o modelo antigo nos vestiários.

Veja o vídeo do ge da chegada dos uniformes do Náutico:

"Bora, bora, bora"



O uniforme do Náutico chegou de moto no Arruda 🛵 pic.twitter.com/5Vp2ND6wtp — ge (@geglobo) June 7, 2022



Veja o vídeo dos novos uniformes do Náutico

Vem ver de perto os detalhes do nosso novo manto que vai a campo HOJE contra o Vasco 🔎 #NosVestimosDePaixão



(não reparem no timbu. Chamei um amigo meu pra vestir 😂) pic.twitter.com/TNAjwdECBT — Náutico (@nauticope) June 7, 2022