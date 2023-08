Único representante cearense, Tirol vai enfrentar Bahia nas oitavas da Copa do Brasil Sub-20

Classificado na Copa do Brasil Sub-20, o Tirol vai enfrentar o Bahia nas oitavas de final da competição. A equipe cearense, na primeira fase, enfrentou o Fluminense-PI e venceu nos pênaltis por 5 a 3, após empate no tempo regulamentar por 2 a 2. Os gols foram marcados por Itapipoca e Alex. As oitavas serão feitas com jogos de ida e de volta.

A equipe cearense garantiu sua vaga na competição nacional após vencer o Campeonato Cearense de 2022 contra o Fortaleza e é o único time cearense na Copa do Brasil Sub-20.

Marcado para a próxima quarta-feira, (30), às 15h (de Brasília), no estádio Moraisão, em Maranguape, o Tirol vai fazer em casa o primeiro jogo. A partida da volta vai acontecer no dia 7 de setembro, também às 15h (de Brasília), no estádio de Pituaçu, em Salvador.

Caso avance na competição, as quartas de final serão decididas de acordo com a campanha de cada clube.

TIROL COPA DO BRASIL SUB-20

30/08 - Tirol x Bahia - 15h - Estádio Moraisão (Maranguape)

07/09 - Bahia x Tirol - 15h - Estádio de Pituaçu (Salvador)

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto