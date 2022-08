Único cearense na Série D, Pacajus é eliminado nos pênaltis

O Pacajus foi eliminado da Série D do Brasileirão pelo Rio Branco. A equipe perdeu por 5 a 4 nos pênaltis, no segundo duelo da 2ª Fase. O jogo ocorreu neste domingo (31), no Estádio Florestão, no Acre.

No jogo de ida, as equipes ficaram no empate de 1 a 1. No duelo da volta, seguiram no empate, mas desta vez sem gols. O time cearense precisava apenas de uma vitória simples. Assim, a decisão foi para os pênaltis.

Edson, Testinha, Ramon, Guto converteram para o Pacajus. Último a cobrar, Rayro teve o chute defendido pelo goleiro Evandro. Matheus Nego, Luan, Ciel, Yago e Negueba converteram os pênaltis para o adversário.

Em campanha histórica, o Cacique do Vale do Caju se classificou para a Segunda Fase em terceiro lugar do Grupo 2. Ao todo, o time somou cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas.

