Uma das opções de Vojvoda no ataque, Pedro Rocha avalia duelo contra o Flamengo

O elenco do Fortaleza realizou na tarde desta terça-feira (27) o treino de apronto para a partida contra o Flamengo. O atacante Pedro Rocha concedeu entrevista coletiva antes do treinamento e projetou o confronto.

O jogador tem passagem pelo clube clube carioca e conhece alguns dos nomes que vão enfrentar o Leão na quarta-feira (28). Mesmo cheio de desfalques, o camisa 32 destaca a força do elenco rubro-negro.

“A gente sabe que o Flamengo é uma grande equipe, tem grandes jogadores. Apesar de alguns desfalques, os outros também são grandes nomes. A gente se preparou muito durante essa semana para chegar muito preparado no jogo. Essa semana de trabalho nos deu confiança para chegar muito bem na partida. Apesar de eu já ter jogador lá, sabemos que é o Flamengo, um grande adversário, mas a gente vai estar na nossa casa, diante do nosso torcedor e fazer nosso melhor”, afirma.

Nos últimos três jogos o camisa 32 foi opção de Juan Pablo Vojvoda no segundo tempo das partidas. Pedro Rocha pode ganhar mais uma oportunidade contra o Flamengo e espera poder colocar a lei do ex em ação.

“Tomara que sim. Estou trabalhando muito pra isso, para que sempre que tiver dentro de campo fazer o meu melhor. Estou preparado para que se o professor quiser contar comigo estarei à disposição para que junto com meus companheiros consiga a vitória”, ressalta.

Fortaleza e Flamengo entram em campo a partir das 19h (horário de Brasília) com expectativa de casa cheia. Quase 50 mil pessoas já confirmaram presença no Castelão.