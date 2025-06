Ulsan HD x Mamelodi Sundowns no Super Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e palpites

Ulsan HD (COR) x Mamelodi Sundowns (AFS) se enfrentam no Super Mundial de Clubes 2025 nesta terça-feira (17), primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo. O jogo será às 19h, no Estádio do Orlando City, em Orlando (EUA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Ulsan HD x Mamelodi Sundowns no Super Mundial de Clubes 2025 terá transmissão da SporTV, CazéTV (Youtube/Prime Video) e DAZN (streaming).

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ulsan HD: Jo Hyeon-woo, Choi, Seo Myeong-kwan, Kim Young-Gwon e Ludwigson; Jung Woo-Young, Ko Seung-Beom e Bojanic; Um Won-Sang, Lee Chung-Yong e Erick Farias. Técnico: Kim Pan-Gon.

Mamelodi Sundowns: Williams, Mudau, Kekana, Lebusa e Modiba; Allende, Mokoena e Adams; Lucas Ribeiro, Matthews e Rayners. Técnico: Miguel Cardoso.

ULSAN HD X MAMELODI SUNDOWNS | FICHA TÉCNICA