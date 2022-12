Uganda e Quênia são destaques na corrida São Silvestre 2022; veja vencedores

Na manhã deste sábado (31) aconteceu a 97ª edição da corrida São Silvestre, na Avenida Paulista, em São Paulo. Os grandes destaques de 2022, mais uma vez, vieram da África. Quênia, Uganda, Etiópia e Tanzânia tomaram conta dos pódios.

Na categoria feminina, a queniana Catherine Keline, de 20 anos, liderou todo o trajeto e venceu a prova com tempo de 49min39s. Yimer Wude e Kabebush Ysma, da Etiópia, fecharam o pódio.

No masculino, o primeir lugar ficou com Andrew Kwemoi. O atleta entrou para a história como o primeiro campeão de Uganda, com tempo de 44min443s. A medalha de prata foi para Joseph Panga, da Tanzânia, a frente do terceiro colocado, Maxwell Rotich, de Uganda.

Posição dos brasileiros

Os brasileiros mais bem colocados nas categorias feminina e masculina foram Jenifer Nascimento e Fábio Jesus Correia, respectivamente. Os dois finalizaram a corrida na quarta colocação, subindo também no pódio.

Fábio fez uma homenagem à mãe, falecida em 2020, e emocionou os espectadores. O atleta, que é filho adotivo, revelou que não conseguiu ir ao enterro da mãe na Bahia, mas que sabe que ela o acompanha em todos os passos.

"De onde ela estiver, eu acho que ela está muito feliz que estou fazendo um bom papel. Ela pediu para eu fazer o bem, nunca maltratar ninguém. E hoje estou aqui, consagrado na São Silvestre", revelou.

O Brasil não vence a São Silvestre desde 2010, quando Marílson dos Santos se consagrou vencedor da prova masculina. Lucélia Peres foi a última vencedora no feminino.

