UFC Vegas: três brasileiros lutam neste sábado (13); veja card, horários e onde assistir

O esquadrão brasileiro estará representado por três lutadores no UFC Vegas 21, disputado neste sábado (13), a partir das 19h, em Las Vegas (EUA).

Participante da 4ª temporada do TUF Brasil, Matheus Nicolau faz sua reestreia na organização em confronto com o angolano Manel Kape, que foi derrotado por Alexandre Pantoja no último mês de fevereiro.

O veterano finalizador Rani Yahya tenta voltar ao caminho das vitórias em confronto com o norte-americano Ray Rodriguez, que busca seu primeiro triunfo na organização após sofrer derrota por finalização para Brian Kelleher em sua estreia, no último mês de setembro.

Contratada na última temporada do Dana White’s Contender Series, a brasileira Glorinha de Paula estreia no UFC em duelo com a norte-americana Jinh Yu Frey, que ainda busca seu primeiro triunfo no Ultimate.

Luta principal de última hora

O jamaicano Leon Edwards enfrenta o norte-americano Belal Muhammad. Leon Edwards estava escalado para enfrentar Khamzat Chimaev neste sábado, no UFC, em Las Vegas. Mas, ainda se recuperando da Covid-19, Chimaev foi cortado da disputa e deu lugar à Belal Muhammad, que vem de vitória em fevereiro sobre o brasileiro Dhiego Lima.

UFC Vegas 21 - Card e horários

13 de março de 2021, em Las Vegas (EUA)

CARD PRINCIPAL (22h, horário de Brasília):

Peso-meio-médio: Leon Edwards x Belal Muhammad

Peso-meio-pesado: Misha Cirkunov x Ryan Spann

Peso-pena: Dan Ige x Gavin Tucker

Peso-galo: Jonathan Martinez x Davey Grant

Peso-mosca: Manel Kape x Matheus Nicolau

Peso-médio: Eryk Anders x Darren Stewart

CARD PRELIMINAR (19h, horário de Brasília):

Peso-palha: Angela Hill x Ashley Yoder

Peso-pena: Charles Jourdain x Marcelo Rojo

Peso-galo: Rani Yahya x Ray Rodriguez

Peso-leve: Nasrat Haqparast x Rafa Garcia

Peso-mosca: Cortney Casey x JJ Aldrich

Peso-palha: Glorinha de Paula x Jinh Yu Frey

Peso-meio-médio: Matthew Semelsberger x Jason Witt