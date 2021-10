UFC Vegas 41: Borrachinha x Vettori e mais seis brasileiros; veja card, horários e onde assistir

O brasileiro Paulo "Borrachinha" Costa e o italiano Marvin Vettori fazem a luta principal da noite deste sábado (23), no UFC Vegas 41. Os confrontos começam a partir das 14h, no UFC Apex, em Las Vegas. Além de Borrachinha, outros seis atletas sobem no octógono para representar as cores do Brasil.

Borrachinha retoma a caminhada para a disputa ao cinturão do peso-médio, depois de perder para o campeão Israel Adesanya no UFC 253, em setembro do ano passado, nos Estados Unidos. É a única derrota na carreira do mineiro, que soma 13 vitórias (11 por nocaute). Ele segue como número 2 do ranking da categoria.

O adversário da noite, Marvin Vettori, número 5 do ranking, também vem de derrota para Adesanya, em luta ocorrida em junho deste ano. Será um desafio duro, mas possível para Paulo Costa. Na prática, o vencedor terá uma nova chance contra o nigeriano.

Peso casado

A luta principal da noite será diferente, como já se previa nos bastidores. Borrachinha não conseguirá bater o peso na categoria dos médios, que é de 84,5kg. Atualmente, ele está com 96 kg na véspera da pesagem oficial. A ideia que está sendo negociada com a equipe de Vettori é de um peso casado de 90 kg. O empresário do italiano já confirmou que a luta acontecerá, independentemente dos números na balança.

Veja entrevista e lutas de Borrachinha

Mais 6 brasileiros

No card principal, um pouco antes de Borrachinha, Francisco Massaranduba enfrenta o estadunidense Dwight Grant na categoria meio-médio. Com 34 lutas no cartel, sendo 26 vitórias e 8 derrotas, o piauiense vem de derrota para Muslim Salikhov. Nas últimas cinco lutas, ganhou 3 e perdeu 2.

Entre as primeiras lutas, no card preliminar, cinco tupiniquins em ação: primeiro Livinha Souza encara a iraquiana Randa Markos no peso-palha; o estreante Daniel da Silva bate as luvas com Jeffrey Molina no peso-mosca; as brasileiras Tabatha Ricci e Maria Oliveira - também debutante na organização - se enfrentam no peso-palha; e, fechando a primeira bateria de lutas, Gregory Rodrigues mede forças com o sul-coreano Jun Yong Park.

Onde assistir o UFC Vegas 41

Todas as lutas serão transmitidas pelo canal Combate.

UFC Vegas 41: Borrachinha x Vettori

Sábado, 23 de outubro, em Las Vegas

Card principal (16h30, de Brasília)

Peso-médio: Paulo Borrachinha x Marvin Vettori

Peso-leve: Grant Dawson x Ricky Glenn

Peso-galo: Jessica Rose-Clark x Joselyne Edwards

Peso-pena: Alex Caceres x Seung Woo Choi

Peso meio-médio: Francisco Massaranduba x Dwight Grant

Peso meio-pesado: Nicolae Negumereanu x Ike Villanueva

Card preliminar (14h, de Brasília)

Peso-médio: Jun Yong Park x Gregory Rodrigues

Peso-leve: Mason Jones x David Onama

Peso-palha: Tabatha Ricci x Maria Oliveira

Peso-médio: Jamie Pickett x Laureano Staropoli

Peso-leve: Khama Worthy x Jai Herbert

Peso-mosca: Jeff Molina x Daniel da Silva

Peso-palha: Livinha Souza x Randa Markos

Peso-galo: Jonathan Martinez x Zviad Lazishvili