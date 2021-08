UFC Vegas 35: Edson Barboza faz luta principal da noite; veja card, horários e onde assistir

O brasileiro Edson Barboza será a atração da noite de sábado (28) em Las Vegas, nos Estados Unidos, no UFC Vegas 35, quando enfrentará o georgiano Giga Chikadze, na categoria peso-pena (até 66kg). Também representando o Brasil, sobe no octógono Wellington Turman. O evento terá transmissão do Canal Combate.

Veja encaradas:

Barboza e Chikadze buscam ganhar espaço na organização e disputar o título da divisão. Para o brasileiro, uma vitória representaria a terceira conquista consecutiva e a confirmação do momento de ascenção na carreira. Já o gergiano está invicto no UFC e tem apenas duas derrotas no MMA. Será disputa complicada entre dois nomes bem vistos pelo presidente Dana White.

"Você vendo no papel, é o tipo de luta que eu quero assistir. Tenho certeza de que vai ser uma guerra! Ele é um excelente striker, provou isso, e eu estou provando há quase 11 anos que sou um dos melhores. Vai ser uma guerra! (...). É sempre especial fazer a luta principal, os olhos estão quase todos ali para assistir a luta principal. Fico muito feliz porque os anos passam e continuo sendo bom entretenimento, sempre fazendo boas lutas, sempre proporcionando um show para o pessoal que assiste", comentou Barboza, em entrevista ao Combate.

Vídeo promocional da luta:

Para surpreender

Já o curitibano Wellington Turman, que ganhou apenas uma das quatro lutas dentro da organização, precisa não apenas voltar a ter o braço levantado ao fim do combate, como fazer uma boa exibição, para surpreender o presidente Dana White. Turman enfrenta o estadunidense Sam Alvey, no peso-médio, dentro do card preliminar da noite. Alvey vem de muitos resultados ruins: nas últimas nove lutas, empatou uma, venceu duas e perdeu seis. Um ambiente ideal para Turman convencer o UFC de que merece estar entre os melhores lutadores do mundo.

UFC Vegas 35: Barboza x Chikadze

28 de agosto de 2021, em Las Vegas, Estados Unidos)

Card principal (23, horário de Brasília)

Peso-pena: Edson Barboza x Giga Chikadze

Peso-médio: Bryan Battle x Gilbert Urbina (Final TUF 29)

Peso-galo: Ricky Turcios x Brady Hiestand (Final TUF 29)

Peso meio-médio: Kevin Lee x Daniel Rodriguez

Peso-médio: Andre Petroski x Micheal Gilmore

Peso-médio: Makhmud Muradov x Gerald Meerschaert

Card preliminar (20h, horário de Brasília)

Peso-médio: Alessio Di Chirico x Abdul Razak Alhassan

Peso-médio: Sam Alvey x Wellington Turman

Peso meio-pesado: Dustin Jacoby x Darren Stewart

Peso-mosca: JJ Aldrich x Vanessa Demopoulos

Peso-pena: Jamall Emmers x Pat Sabatini

Peso-galo: Mana Martinez x Guido Cannetti

