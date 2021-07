UFC Vegas 32: Raulian Paiva busca terceira vitória; veja card, horários e onde assistir

O atual segundo colocado do ranking dos pesos-galo, Cory Sandhagen, enfrenta o ex-campeão TJ Dillashaw neste sábado (24), na luta principal do UFC Vegas 32, a partir das 17h. Dillashaw retorna ao octógono após dois anos de meio, enquanto Sandhagen busca a disputa pelo cinturão da categoria.

O único representante do Brasil no UFC Vegas 32 será o brasileiro Raulian Paiva, que busca a terceira vitória seguida na organização. Depois de superar Mark De La Rosa e Zhalgas Zhumagulov em 2020, o desafio da vez do amapaense será Kyler Phillips, no peso-galo. O norte-americano vem de quatro vitórias consecutivas. Na pesagem, os dois lutadores marcaram 61,4 kg na balança.

UFC Vegas 32: Sandhagen x Dillashaw

24 de julho de 2021, no UFC Apex, em Las Vegas, nos Estados Unidos

CARD PRINCIPAL (20H, HORÁRIO DE BRASÍLIA)

Peso-galo: Cory Sandhagen x TJ Dillashaw

Peso-galo: Aspen Ladd x Macy Chiasson

Peso-galo: Kyler Phillips x Raulian Paiva

Peso-pena: Darren Elkins x Darrick Minner

Peso-mosca: Maycee Barber x Miranda Maverick

Peso meio-médio: Mickey Gall x Jordan Williams

CARD PRELIMINAR (17H)

Peso-médio: Punahele Soriano x Brendan Allen

Peso-médio: Nassourdine Imavov x Ian Heinisch

Peso-galo: Adrian Yanez x Randy Costa

Peso-galo: Julio Arce x Andre Ewell

Peso-mosca: Sijara Eubanks x Elise Reed

Peso-palha: Diana Belbita x Hannah Goldy

