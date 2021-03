UFC Vegas 22: dois brasileiros lutam neste sábado (20); veja card, horário e onde assistir

O Ultimate Fight Championship (UFC) chega à 10ª edição em 2021 com um desafio entre norte-americanos na divisão dos médios. Derek Brunson encara Kevin Holland na luta principal.

O evento acontece em Las Vegas e será transmitido pelo canal Combate, com card preliminar iniciando às 18h45 (horário de Brasília) deste sábado (20).

Dois brasileiros em luta

Outros dois brasileiros entram no octógono, ambos no card preliminar. O carioca Léo Santos, ainda invicto na organização, encara o americano Grant Dawson, derrotado apenas uma vez na carreira. Léo está no UFC desde 2013, quando conquistou a segunda edição da versão brasileira do reality show ‘The Ultimate Fighter’.

Na divisão dos moscas, Bruno ‘Bulldoguinho’, quer vencer pela primeira vez. Ele enfrenta o sul-africano JP Buys, que estreia no principal evento de MMA do mundo.

UFC Brunson x Holland

CARD PRELIMINAR:

Peso-galo: Julia Avila x Julija Stoliarenko

Peso-mosca: Bruno Bulldoguinho x JP Buys

Peso-galo: Montel Jackson x Jesse Strader

Peso-médio: Trevin Giles x Roman Dolidze

Peso-leve: Léo Santos x Grant Dawson

Peso-galo: Marion Reneau x Macy Chiasson

CARD PRINCIPAL:

Peso-pesado: Tai Tuivasa x Don'Tale Mayes

Peso-meio-médio: Kenan Song x Max Griffin

Peso-galo: Adrian Yanez x Gustavo Lopez

Peso-mosca: Cheyanne Buys x Montserrat Ruiz

Peso-leve: Gregor Gillespie x Brad Riddell

Peso-médio: Derek Brunson x Kevin Holland