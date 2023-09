UFC Fight Night Paris: veja card completo, onde assistir e que horas começa luta

Neste sábado (2), acontece o UFC Paris, na França. O evento, que inicia às 13h30 (horário de Brasília), terá 3 brasileiros em ação. No card principal, Thiago Moisés irá enfrentar o atleta da casa, Benoît Saint Denis. Os outros brasileiros são Kleydson Rodrigues, que enfrentará Farid Basharat, do Afeganistão e no feminino, Zarah Firn disputará o peso-galo contra a portuguesa Jacqueline Cavalcanti.

ONDE ASSISTIR A LUTA

O UFC Paris será transmitido pela Band e UFC Fight Pass.

LUTAS DO CARD PRINCIPAL (16h)

Ciryl Gane x Serghei Spivac

Manon Fiorot x Rose Namajunas

Benoit Saint Denis x Thiago Moisés

Volkan Oezdemir x Bogdan Guskov

William Gomis x Yanis Ghemmouri

Morgan Charriere x Manolo Zecchini

LUTAS DO CARD PRELIMINAR (13h30)

Taylor Lapilus x Caolan Loughran

Ange Loosa x Rhys McKe

Nora Cornolle x Joselyne Edwardse

Farid Basharat x Kleydson Rodrigues

Zarah Fairn x Jacqueline Cavalcanti