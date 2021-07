UFC 264: Poirier e McGregor fazem nova luta, além de 3 brasileiros; card, horários e onde assistir

Dustin Poirier e Conor McGregor fazem neste sábado (10), em Las Vegas, a terceira luta entre eles. Na pesagem de sexta-feira (9), cravaram 70,8 kg para o duelo no peso-leve. O brasileiro Rafael dos Anjos é o reserva para o duelo principal do UFC 264, caso ocorra algum contratempo com um dos dois lutadores.

A noite também terá a atuação de três brasileiros. Na co-luta principal, Gilbert Durinho enfrenta o americano Stephen Thompson no meio-médio. No card preliminar, Michel Pereira encara o também estadunidense Niko Price no peso-meio-médio. A participação do Brasil se encerra com Jennifer Maia, no peso mosca, quando enfrenta a americana Jessica Eye.

UFC 263

10 de julho de 2021, na Gila River Arena, no Arizona (EUA).

Card principal (23h, horário de Brasília)

Peso-leve: Dustin Poirier x Conor McGregor

Peso-meio-médio: Gilbert Durinho x Stephen Thompson

Peso-pesado: Tai Tuivasa x Greg Hardy

Peso-galo: Irene Aldana* x Yana Kunitskaya

Peso-galo: Sean O'Malley x Kris Moutinho

Card preliminar (19h, horário de Brasília)

Peso-meio-médio: Carlos Condit x Max Griffin

Peso-meio-médio: Niko Price x Michel Pereira

Peso-pena: Ryan Hall x Ilia Topuria

Peso-médio: Trevin Giles x Dricus du Plessis

Peso-mosca: Jennifer Maia x Jessica Eye

Peso-médi): Omari Akhmedov x Brad Tavares

Peso-mosca: Zhalgas Zhumagulov x Jerome Rivera

Peso-médio: Hu Yaozong x Alen Amedovski

