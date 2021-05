UFC 262: Charles do Bronx busca cinturão dos leves; veja card, horários e onde assistir

O octógono vai tremer em Houston, no Texas (EUA), na disputa do UFC 262, neste sábado (15), a partir das 20h. O evento traz a disputa por cinturão do peso leve, com um brasileiro como favorito. O posto está vago após aposentadoria do russo Khabib Nurmagomedov.

Com 11 anos na modalidade, Charles do Bronx tem a oportunidade de coroar uma carreira vitoriosa, em que detém o recorde de lutas vencidas por finalização ou nocaute (16), contra o norte-americano Michael Chandler. A pesagem ocorreu nesta sexta-feira e a luta está confirmada.

Veja encaradas do UFC 262

Na disputa principal, o brasileiro Charles do Bronx encara o recém-chegado Chandler, que recebeu chance de lutar pelo cinturão com menos de um ano no UFC e apenas uma luta na organização.

O eventotambém registra a participação brasileira através de nomes como Edson Barboza, Viviane Araújo e Ronaldo Jacaré. As lutas estão divididas entre o card principal e o preliminar.

Card do UFC 262

Transmissão: Canal Combate

Card principal - início previsto para as 23h

Peso-leve: Charles do Bronx x Michael Chandler

Peso-leve: Tony Ferguson x Beneil Dariush

Peso-galo: Matt Schnell x Rogério Bontorin

Peso-mosca: Katlyn Chookagian x Viviane Araújo

Peso-pena: Shane Burgos x Edson Barboza

Card preliminar - início previsto para 20h

Peso-médio: Ronaldo Jacaré x André Sergipano

Peso-pena: Lando Vannata x Mike Grundy

Peso-médio: Jordan Wright x Jamie Pickett

Peso-mosca: Andrea Lee x Antonina Shevchenko

Peso-mosca: Gina Mazany x Priscila Pedrita

Peso-pena: Kevin Aguilar x Tucker Lutz

Peso-leve: Sean Soriano x Christos Giagos