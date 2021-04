UFC 261: Jéssica Bate-Estaca busca cinturão, e Usman x Masvidal; veja card, horário e onde assistir

Uma noite que promete muita adrenalina, força e velocidade no UFC 261. Neste sábado (24), a partir das 19h, JacksonVille, na Flórida, será o palco de confrontos muito esperados e disputadas de cinturão. O campeão do meio-médio Kamaru Usman será desafiado por Jorge Masvidal, numa revanche aguardada desde junho do ano passado, quando os dois atletas se enfrentaram na Ilha da Luta, em Abu Dhabi, e o nigeriano venceu por decisão unânime. Desta vez, Masvidal promete dar o troco, e com violência.

Legenda: Usman defende o cinturão diante de Masvidal, em aguardada revanche Foto: UFC/Divulgação

Será a quarta defesa de cinturão de Usman, que acumula uma sequência de 17 vitórias. Enquanto Kamaru espera novo resultado positivo, Masvidal já declarou que vem em constante evolução. Em entrevista, o lutador norte-americano prometeu pancadaria: "Sou conhecido por isso, vou seguir provocando, vou deixar minha marca registrada. Vai ser violência do começo ao fim".

Veja encaradas do UFC 261

A segunda luta mais importante da noite será entre a campeão peso-palha Zhang Weili e a desafiante Rose Namajunas. A chinesa está invicta há 21 lutas - tem apenas uma derrota no MMA, durante sua estreia - e detentora do posto mais alto da categoria desde a vitória contra a brasileira Jéssica Andrade, em agosto de 2019. Namajunas espera destronar Zhang.

Em busca do cinturão e do recorde

A luta mais esperada pelos brasileiros certamente será entre a campeã peso-mosca Valentina Shevchenko e Jéssica Bate-Estaca Andrade. A atleta da terrinha planeja se tornar a campeã da categoria e, ao mesmo tempo, se tornar a segunda lutadora da história do UFC a conquistar títulos em duas divisões diferentes.

Jéssica passou pelas divisões peso-galo e peso-palha, onde se tornou campeã e perdeu o posto para Zhang. No atual peso-mosca, fez sua estreia com nocaute impressionte contra Katlyn Chookagian, se credenciando a já enfrentar a campeã. Será uma luta difícil, que dependerá de força, velocidade e estratégica diante de Valentina.

vou colocar meu nome na história. Fui a primeira brasileira a pisar no octógono. A Amanda já era contratada, mas eu fui a primeira a lutar", disse Bate-Estaca, em entrevista ao Combate. "Vai ser muito bom, mais uma vez,. Fui a primeira brasileira a pisar no octógono. A Amanda já era contratada, mas eu fui a primeira a lutar", disse Bate-Estaca, em entrevista ao Combate.

Cowboy e Ariane no octógono

Antes de Jéssica, entram no octógono outros dois brazucas. Alex Cowboy buscará reabilitação na competição diante do americano Randy Brown. O carioca de Três Rios perdeu a última luta para Shavkat Rakhmonov, em outubro do ano passado. Desta vez, promete fazer diferente e levantar a euforia dos fãs.

No peso-palha, Ariane Carnelossi enfrenta, nesta sábado, a chinesa Na Liang, que faz sua estreia no evento. Ariane, no entanto, é experiente. Ela acumulava uma sequência de 12 vitórias no cartel até a derrota para Angela Hill, em setembro de 2019. Promessa de muita adrenalina.

CARD DO UFC 259

Transmissão: Canal Combate

Card Principal - Início previsto para 23h

Peso-meio-médio: Kamaru Usman x Jorge Masvidal

Peso-palha: Zhang Weili x Rose Namajunas

Peso-mosca: Valentina Shevchenko x Jessica Andrade

Peso-médio: Uriah Hall x Chris Weidman

Peso-meio-pesado: Anthony Smith x Jimmy Crute

Card Preliminar - Início previsto para 19h

Peso-meio-médio: Alex Oliveira x Randy Brown

Peso-meio-médio: Dwight Grant x Stefan Sekulic

Peso-médio: Karl Roberson x Brendan Allen

Peso-pena: Patrick Sabatini x Tristan Connelly

Peso-galo: Danaa Batgerel x Kevin Natividad

Peso-leve: Kazula Vargas x Rongzhu

Peso-mosca: Aoriqileng x Jeffrey Molina

Peso-palha: Na Liang x Ariane Carnelossi