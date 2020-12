UFC 256 tem disputa de cinturão e 6 brasileiros em lutas; confira card e horários

Na penúltima edição do Ultimate Fight Championship (MMA) no ano de 2020, o UFC 256, uma extensa lista de brasileiros entra no ocotógno em busca de mostrar o poderio brazuca no evento. O card preliminar do evento começa às 21h30, com o card principal iniciando às 0h.

No principal luta, Deiveson Figueiredo defende mais uma vez o cinturão de campeão do peso-mosca, agora contra o mexicano Brandon Moreno. Detalhe que ambos os lutadores lutaram e venceram combates há menos de 1 mês, mas aceitaram o desafio proposto pelo chefão do UFC, Dana White.

Na co-luta principal, Charles "Do Bronx" tenta o passaporte lutar pelo título da categoria peso-leve contra o russo Khabib Nurmagomedov. No entanto, ainda há dúvidas se realmente Khabib voltará ao octógno, tendo em vista que anunciou a aposentadoria em virtude do falecimento do pai.

Para tudo isso acontecer, ou lutar com o russo ou já herdar o título da categoria, "Do Bronx" precisa superar o americano Tony Ferguson, rival deste sábado.

Foto: Foto: UFC

Mais 4 brasileiros

Ainda no card principal, a baiana Virna Jandiroba encara a americana Mackenzie Dern. Ronaldo Jacaré enfrenta Kevin Holland, e Junior Cigano pega Ciryl Gané.

No card preliminar, mais brasileiro. Renato Moicano mede forças com Rafael Fiziev.

UFC 256

12 de dezembro de 2020, em Las Vegas (EUA)

CARD PRINCIPAL (0h, horário de Brasília):

Peso-mosca: Deiveson Figueiredo x Brandon Moreno

Peso-leve: Tony Ferguson x Charles do Bronx

Peso-palha: Mackenzie Dern x Virna Jandiroba

Peso-médio: Kevin Holland x Ronaldo Jacaré

Peso-pesado: Junior Cigano x Ciryl Gané

CARD PRELIMINAR (21h30, horário de Brasília):

Peso-pena: Cub Swanson x Daniel Pineda

Peso-leve: Renato Moicano x Rafael Fiziev

Peso-pena: Gavin Tucker x Billy Quarantillo

Peso-palha: Tecia Torres x Sam Hughes

Peso-pena: Chase Hooper x Peter Barrett