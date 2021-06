Uefa rejeita iluminação com cores do arco-íris em estádio para Alemanha x Hungria

A Uefa anunciou nesta terça-feira (22) que rejeitou a ideia da cidade de Munique, na Alemanha, de iluminar o estádio Allianz Arena com as cores do arco-íris da comunidade LGBTQI+ para a partida entre Alemanha e Hungria, pela terceira rodada do Grupo F da Eurocopa. A ação seria um protesto contra uma lei aprovada na Hungria.

"De acordo com seus estatutos, a Uefa é uma organização politicamente e religiosamente neutra", afirmou a entidade europeia em um comunicado oficial. "Dado o contexto político do pedido - uma mensagem sobre uma decisão adotada pelo Parlamento nacional húngaro -, a Uefa deve rejeitar o pedido", completou a nota.

A Uefa, que disse "compreender que a intenção é enviar uma mensagem para promover a diversidade e a inclusão", aceitou, no entanto, a ideia e propõe datas alternativas para a iluminação do estádio com as cores do arco-íris. "Pode ser em 28 de junho - o Christopher Street Liberation Day (dia do Orgulho)", informou a entidade.

Situação política

A iniciativa dos alemães foi criticada pelo ministro das Relações Exteriores húngaro, Péter Szijjártó. "É muito nocivo e perigoso quando alguém tenta misturar política e esporte. Houve algumas tentativas de fazer isso na história mundial e essas acabaram muito mal", disse Szijjártó em entrevista a um canal de televisão em Luxemburgo.

Legenda: O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, é da política ultradireita Foto: AFP

No pedido, Munique acrescentou que condena a política do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, considerada discriminatória contra as minorias sexuais. Szijjártó considerou a atitude da cidade alemã uma resposta à lei proibindo conteúdos considerados pró-LGBTQI+ em escolas aprovada pelo parlamento húngaro na última semana.

Por sua vez, a Federação Alemã de Futebol (DFB, na sigla em alemão) concordou com a iluminação do estádio de Munique com as cores da bandeira do arco-íris. Entretanto, o porta-voz da seleção nacional, Jens Grittner, disse que o gesto não precisava ser feito necessariamente na partida contra a Hungria.

Ato racista

A Uefa informou que irá abrir uma investigação sobre "possíveis atos discriminatórios" racistas e homofóbicos da torcida da Hungria na Eurocopa. A seleção húngara enfrentou Portugal e França na Puskas Arena, em Budapeste, com estádio lotado.

Segundo a imprensa francesa, a cada vez que Mbappé tinha a bola no jogo contra a Hungria, gritos de macaco eram entoados nas arquibancadas. Benzema, que tem raízes argelinas, também foi alvo de atos discriminatórios da torcida húngara. Faixas e cartazes com dizeres "anti-LGBT" também foram levados para a arquibancada.