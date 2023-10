Uefa não organizará jogos em Israel 'até segunda ordem'

A Uefa não vai organizar nenhum jogo em Israel "até segunda ordem "por razões de segurança, devido à guerra entre o país e o Hamas, anunciou a confederação europeia nesta quinta-feira (19).

"Após uma avaliação profunda da situação atual em matéria de segurança em todo o território israelense, o comitê executivo decidiu que nenhum jogo das competições da Uefa será disputado em Israel até segunda ordem", explicou a entidade. A Federação Israelense de Futebol (IFA) e seus clubes que participam de competições europeias, Maccabi Haifa e Maccabi Tel Aviv, estão "convidados a propor outras sedes/estádios fora do território de Israel para seus jogos como mandante".

Mudanças

O jogo da Liga Europa entre Villarreal e Maccabi Haifa, previsto para 26 de outubro, já foi adiado para 6 de dezembro, assim como o duelo da Liga Conferência entre Maccabi Tel Aviv e Zorya Luhansk, programado para o mesmo dia e que será disputado em 25 de novembro.

Legenda: O Maccabi Haifa é um dos representantes de Israel nas competições europeias Foto: Divulgação / Maccabi Haifa

A Uefa acrescentou que o time juvenil do Maccabi Haifa, que disputava a Youth League nesta temporada, se retirou da competição e será substituído pelo Sparta Praga na segunda rodada. A confederação europeia adiou dois jogos da seleção de Israel pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024.

O primeiro, contra a Suíça, inicialmente previsto para 12 de outubro, será disputado em 15 de novembro em local a definir. O segundo, que seria fora de casa contra Kosovo, foi adiado porque as autoridades israelenses proibiram sua seleção de "viajar ao exterior".

Guerra

Em Israel, mais de 1.400 pessoas morreram após o ataque do movimento islamita palestino Hamas no dia 7 de outubro, segundo as autoridades do país, e 203 foram sequestradas. Os bombardeios israelenses em represália sobre Gaza mataram mais de 3.500 pessoas, segundo o Ministério da Saúde palestino.