Uefa faz modificações na Liga das Nações e eliminatórias da Copa do Mundo

Nesta quarta-feira, (25), o Comitê Executivo da Uefa se reuniu e divulgou mudanças nas eliminatórias da Copa do Mundo e na Liga das Nações. Com mais uma fase e playoffs, as alterações foram pensadas e realizadas para aumentar a competitividade.

Além das mudanças no formato, a Uefa também modificou a sede da Supercopa de 2023. Atenas, na Grécia, é o novo local já definido para receber a competição após a Rússia ser excluída dos torneios da entidade em decorrência da invasão à Ucrânia.

MUDANÇAS NAS COMPETIÇÕES

Liga das Nações - Vai ter fase de quartas de final, jogos de ida e volta entre os dois primeiros colocados da competição;

- Nova fase tem início em março;

- Os vencedores jogam a Final Four em junho;

- Os terceiros colocados da Liga A e B e vice-campeões da Liga B e C vão disputar playoffs contra o rebaixamento. Eliminatórias para a Copa do Mundo e Euro - A competição vai ter 12 grupos com quatro ou cinco equipes;

- Todas as equipes se enfrentam em dois jogos, ida e volta;

- Os primeiros colocados se classificam para a Copa do Mundo ou Eurocopa e os segundo colocados vão para a repescagem.