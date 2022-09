UEFA exclui Rússia do sorteio das Eliminatórias da Eurocopa 2024

A Rússia foi excluída das Eliminatórias da Eurocopa 2024, de acordo com a UEFA. Além da seleção, assim como os clubes do país, segue suspensa das competições por determinação do Comitê Executivo da entidade. A decisão foi tomada no dia 28 de fevereiro, quatro dias após a invasão russa ao território ucraniano.

A seleção e os times foram expulsos das competições após os conflitos de guerra na Europa. A Rússia, inclusive, foi retirada das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. O país também perdeu as vagas na Champions League, Liga Europa e da Conference League.

O sorteio das Eliminatórias da Eurocopa será no dia 9 de outubro. A Alemanha vai sediar a competição. Ao todo, 53 seleções vão disputar o torneio. As equipes serão divididas em 10 grupos em sete chaves com cinco times e outras três chaves com seis.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte