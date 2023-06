Uefa divulga seleção da Liga dos Campeões; Vini Júnior é o único brasileiro

A Uefa divulgou, neste domingo (11), a seleção da Liga dos Campeões 2022-2023. O Brasil foi representado na formação ideal pelo atacante Vini Júnior, do Real Madrid, que também teve o goleiro Courtois na escalação.

Dono do título, o Manchester City teve sete jogadores. A lista contemplou: o lateral-direito Walker; o zagueiro Rúben Dias; os volantes Stones e Rodri; os meias Bernardo Silva e Kevin De Bruyne, e o atacante Haaland.

A vice-campeã Inter de Milão fechou a seleção com o zagueiro Bastoni e o lateral-esquerdo Dimarco. O prêmio de revelação foi do atacante Kvaratskhelia, do Napoli, enquanto o craque foi Rodri, autor do único gol da final.