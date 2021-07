Uefa divulga seleção da Eurocopa 2021 sem Cristiano Ronaldo; veja escolhidos

A Uefa divulgou nesta terça-feira (13) a seleção da Eurocopa 2021. Campeã após vencer a Inglaterra na disputa por pênaltis, no estádio de Wembley, em Londres, a Itália colocou cinco representantes entre os 11 melhores jogadores da competição.

O time ideal desta edição, adiada de 2020 para 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus, não contou com os artilheiros Cristiano Ronaldo e Patrik Schick, com cinco gols cada. O português e o checo foram eliminados nas oitavas e nas quartas de final, respectivamente.

Brasileiro naturalizado italiano, o volante Jorginho é um dos jogadores na seleção. Além do meio-campista do Chelsea, foram eleitos o goleiro Gianluigi Donnarumma (melhor jogador da Eurocopa), o zagueiro Bonucci, o lateral Leonardo Spinazzola e o atacante Federico Chiesa.

Legenda: O goleiro italiano Donnarumma foi eleito o melhor jogador da Eurocopa 2021 Foto: Facundo Arrizabalaga / AFP

Derrotada pela Itália na final em Wembley, a Inglaterra está representada pelo lateral Walker, o zagueiro Maguire e o atacante Raheem Sterling.

O volante dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg, o meia espanhol Pedri e o centroavante belga Romelu Lukaku completam a seleção da Eurocopa, que ficou assim: Donnarumma (ITA); Walker (ING), Bonucci (ITA), Maguire (ING) e Spinazzola (ITA); Hojbjerg (DIN), Jorginho (ITA) e Pedri (ESP); Lukaku (BEL), Chiesa (ITA) e Sterling (ING).

