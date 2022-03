Uefa define confrontos das quartas de final da Europa League; veja calendário

A Uefa realizou o sorteio das quartas de final até a decisão da Europa League. O evento ocorreu nesta sexta-feira (18), na sede da entidade, em Nyon, na Suíça.

RB Leipzig, Atalanta, Braga, Rangers, Eintracht Frankfurt, Barcelona, West Ham e Lyon disputam as vagas. Veja os confrontos das quartas de final. As equipes do lado esquerdo fazem o primeiro jogo em casa.

Confrontos:

Legenda: Uefa sorteou os confrontos das quartas de final da Liga Europa. Foto: Divulgação/Uefa

O chaveamento até a final também foi definido. A grande decisão vai ocorrer no dia 18 de maio, no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha, na Espanha.

Calendário da fase final da Europa League:

Quartas de final: 7 e 14 de abril

Semifinal: 28 de abril e 5 de maio

Final: 18 de maio

