Uefa sorteia confrontos das oitavas de final da Liga Europa; veja jogos

A Uefa definiu, nesta sexta-feira (25), os confrontos das oitavas de final da Liga Europa 2021-2022. Os duelos foram anunciados após um sorteio com os clubes classificados ao mata-mata.

Em busca do título inédito da competição, o Barcelona-ESP encara o Galatasaray-TUR. Maior vencedor da história do torneio, o Sevilla-ESP quer a 7ª taça, mas enfrenta o West Ham-ING.

Confrontos das oitavas de final da Liga Europa

Estrela Vermelha-SER x Rangers-ESC

Braga-POR x Monaco-FRA

Porto-POR x Lyon-FRA

Atalanta-ITA x Bayer Leverkusen-ALE

Sevilla-ESP x West Ham-ING

Barcelona-ESP x Galatasaray-ITA

RB Leipzig-ALE x Spartak Moscou-RUS

Betis-ESP x Eintracht Frankfurt-ALE

O chaveamento foi entre 16 times, sendo os oito primeiro colocados da fase de grupos e mais oito que avançaram nos playoffs. Vale ressaltar que clubes do mesmo país não podem se enfrentam nesta fase.

As partiidas de ida estão previstas para 9 e 10 de março, com a volta no dia 17 do mesmo mês. A final da Liga Europa será em 18 de maio, no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha, na Espanha.