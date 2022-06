Uefa define calendário da Liga dos Campeões 2022-2023; veja datas

A Uefa divulgou nesta terça-feira (7) o calendário de jogos da Liga dos Campeões 2022-2023. Com a realização da Copa do Mundo da Fifa entre novembro e dezembro, o torneio teve mudança no padrão das datas, com a decisão marcada para o dia 10 de junho de 2023, em Istambul, na Turquia.

O jogo que vale título será no Estádio Olímpico Atatürk, a casa da seleção turca. O local foi famoso por sediar a decisão de 2005, quando o Liverpool se recuperou de uma derrota por 3 a 0 para vencer o Milan no "Milagre de Istambul".

Os primeiros confrontos também estão definidos, inclusive com os participantes das etapas preliminares. Ao todo, quatro equipes irão disputar uma vaga através de confrontos eliminatórios:

21.06 - Levadia Tallinn (Estônia) x Víkingur Reykjavík (Islândia) 21.06 - La Fiorita (San Marino) x Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Legenda: O Real Madrid venceu o Liverpool e conquistou a Liga dos Campeões pela 14ª vez na história Foto: divulgação / Real Madrid

O atual campeão é o Real Madrid, que venceu o Liverpool por 1 a 0, em final realizada na França, no dia 28 de maio. O clube espanhol é o maior vencedor do torneio internacional, com 14 taças.

Calendário da Liga dos Campeões 2022-2023

Fases preliminares

21 de junho: Semifinais da fase preliminar 24 de junho: Final da fase preliminar 5/6 de julho: Jogos de ida da primeira pré-eliminatória 12/13 de julho: Jogos de volta da primeira pré-eliminatória 19/20 de julho: Jogos de ida da segunda pré-eliminatória 26/27 de julho: Jogos de volta da segunda pré-eliminatória 2/3 de agosto: Jogos de ida da terceira pré-eliminatória 9 de agosto: Jogos de volta da terceira pré-eliminatória 16/17 de agosto: Jogos de ida dos "play-offs" 23/24 de agosto: Jogos de volta dos "play-offs"

Fase de grupos

6/7 de setembro de 2022 - 1ª rodada 13/14 de setembro de 2022 - 2ª rodada 4/5 de outubro de 2022 - 3ª rodada 11/12 de outubro de 2022 - 4ª rodada 25/26 de outubro de 2022 - 5ª rodada 1/2 de novembro de 2022 - 6ª rodada

Mata-mata

14/15/21/22 de fevereiro e 7/8/14/15 de março de 2023 - Oitavas de final 11/12 e 18/19 de abril de 2023 - Quartas de final 9/10 e 16/17 de maio de 2023 - Semifinais 10 de junho de 2023 - Final