Uefa anuncia sedes da Eurocopa 2028 e 2032; confira

Em uma cerimônia modesta e sem surpresas, já que as candidaturas eram únicas, a Uefa anunciou nesta terça-feira (10) que a Eurocopa de 2028 será organizada em conjunto por Reino Unido e Irlanda, e a de 2032 terá como sede Itália e Turquia.

Estas escolhas confirmam a tendência das grandes competições desportivas, organizadas conjuntamente por vários países como forma de viabilizar os projetos.

"Será o maior evento organizado por nossas duas ilhas trabalhando juntas", disse na rede social X (antigo Twitter) o primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar.

"O futebol é parte integrante do nosso estilo de vida... Será um torneio incrível graças aos estádios icônicos que estarão lotados com os melhores espectadores do mundo", declarou a ministra dos Esportes do Reino Unido, Lucy Frazer.

Detalhes a serem definidos e dúvidas

Os detalhes da competição em 2032 são menos conhecidos. Itália e Turquia iniciaram a corrida para receber a competição de forma separadas, antes de unirem forças em julho, sem revelar as cidades-sede, com o inconveniente dos 1.400 quilômetros que separam as capitais dos dois países.

"O coração do futebol vai bater na Turquia em 2032!", reagiu nesta terça-feira o ministro dos Esportes do país, Osman Askin Bak, em uma mensagem publicada no X.

Com a escolha desta terça-feira, a Turquia alcançou um objetivo de longa data. Foi candidata derrotada em 2008, 2012 e 2016.

Em 2021, quando a competição foi realizada em 12 cidades do continente, o relatório de avaliação da Uefa constatou "a ausência de um plano de ação no campo dos direitos humanos".

Sua "parceira", a Itália, já organizou a competição entre 1968 e 1980. Além disso, Roma recebeu jogos em 2021, quando o torneio foi disputado em todo o continente para comemorar seu 60º aniversário.

Algumas questões pairam sobre ambos os países: as proibições de viagens recentemente decretadas em Roma para as competições europeias preocupam os torcedores estrangeiros, tal como "as dificuldades de organização em Istambul na Supercopa de 2019".

"Dividir o peso de uma organização faz sentido, especialmente num contexto em que as populações locais esperam uma redução do impacto das grandes competições. Mas a coerência geográfica é necessária", resume o diretor da associação Football Supporters Europe, Ronan Evain, que pede à Uefa para analisar "a questão dos direitos humanos e da cultura policial" na designação dos países organizadores.

O futebol de volta para casa

Depois de 32 anos desde a Euro 1996, na Inglaterra, e sete anos depois da Euro 2020 (disputada em 2021 devido à pandemia), a principal competição internacional europeia volta à região onde o futebol foi inventado.