UEFA anula sorteio das oitavas de final da Champions League por problema técnico

A UEFA anulou o sorteio das oitavas de final da Champions League, realizado na manhã desta segunda-feira (13), em Nyon, na Suíça, por "um problema técnico com o software de um prestador de serviços externo". Um novo sorteio será realizado às 11h (horário de Brasília).

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.