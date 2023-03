Ucraniano campeão europeu de boxe morre em combate contra russos aos 22 anos

O campeão europeu de boxe, Maksym Galinichev, morreu durante confronto com russos na guerra na Ucrânia. O ucraniano de 22 anos servia voluntariamente para a 25ª Brigada Aerotransportada Sycheslav da Ucrânia, na região de Luhansk, onde foi morto.

Galinichev conquistou a medalha de ouro para a Ucrânia nos Campeonatos Europeus Juvenis de 2017 e 2018. Ele também competiu nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude em 2018.

Atletas de boxe da GB Boxing, do Reino Unido, chamaram a notícia de "trágica" em um post no Twitter.

"Todos na GB Boxing estão tristes ao saber da trágica morte do campeão europeu jovem de 22 anos da Ucrânia, Maksym Galinichev. Nossos pensamentos e orações vão para os amigos e familiares de Maksym neste momento devastador", disse a organização.

Everyone at GB Boxing is saddened to learn of the tragic passing of Ukraine's 22-year-old European Youth champion Maksym Galinichev, whilst serving for his country in the Luhansk region.



Our thoughts and prayers go out to Maksym's friends and family at this devastating time.🌹🇺🇦 pic.twitter.com/hTFAKGgATT