Ucrânia x Inglaterra: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ucrânia e Inglaterra entram em campo neste sábado (9), às 13h de Brasília, no Estádio Municipal de Wroclaw, em Breslávia (POL), para disputar a quinta rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa 2024. As seleções estão no Grupo C.

A Ucrânia ocupa atualmente a vice-liderança, a segunda colocação na tabela de classificação. Já a Inglaterra está na primeira posição do Grupo C.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: ESPN e Star+.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ucrânia: Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Krystov, Mykolenko; Stepanenko, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Vanat, Tsygankov.

Inglaterra: Pickford; Walker, Guehi, Maguire, Chilwell; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Rashford.

UCRÂNIA X INGLATERRA | FICHA TÉCNICA

Competição: quinta rodada das Eliminatórias da Eurocopa

Local: Estádio Municipal de Wroclaw, em Breslávia (POL)

Data: 09/09/2023 (sábado)

Horário: 13h (de Brasília)