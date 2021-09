Ucrânia x França pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

A seleção da Ucrânia entra em campo neste sábado (4), às 15h45 (horário de Brasília), contra a França, pela 5ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O duelo acontece no Estádio Olímpico de Kiev, em Kiev, solo ucraniano.

Os franceses somam oito pontos na competição europeia, com duas vitórias e dois empates, ocupando a liderança do Grupo D. Os ucraninos, por sua vez, somam quatro empates e ocupa a vice-liderança. Apenas o primeiro colocado de cada grupo garante vaga direta na Copa do Mundo do Qatar, em 2022.

Palpites para o jogo

Escalação

Ucrânia

Pyatov; Mykolenko, Matvienko e Zabarnyi; Karavaev, Shaparenko, Sydorchuk e Sobol; Yarmolenko, Malinovskiy e Yaremchuk. Técnico: Oleksandr Petrakov.

França

Lloris; Léo Dubois, Varane, Kimpembe e Digne; Pogba, Rabiot, Coman, Griezmann e Lemar; Benzema. Técnico: Didier Deschamps.

Ficha técnica

Ucrânia x França - 5ª rodada das Eliminatórias da Europa

Local: Estádio Olímpico de Kiev, em Kiev (UCR)

Data: 04/09/2021 (sábado)

Horário: 15h45 (de Brasília)

Árbitro: Slavko Vincic (SLO)

Transmissão: Space e Estádio TNT Sports