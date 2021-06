Ucrânia vence Suécia na prorrogação e enfrentará a Inglaterra nas quartas da Eurocopa

Em mais um jogo de 120 minutos na Eurocopa, a Ucrânia venceu a Suécia por 2 a 1, no no Hampden Park, e se classificou às quartas de final da Eurocopa. O próximo adversário será a Inglaterra, que passou pela Alemanha mais cedo, no tradicional estádio de Wembley.

O primeiro gol do jogo foi marcado pelo volante ucraniano Zinchenko, aos 27 minutos do primeiro tempo. Ele aproveitou cruzamento de trivela de Yarmolenko e chutou de primeira com a esquerda, sem chances para o goleiro Olsen.

A Suécia empatou ainda na primeira etapa, com Forsberg. O meia recebe passe de Isak, avança e dispara de esquerda. A bola ainda desvia na marcação e engana Bushchan.

A partida se encaminhou para a prorrogação e, logo no início da primeira etapa, o zagueiro sueco Danielsson entrou de sola no atacante Besedin e tomou cartão amarelo. A decisão foi revisada no VAR e o jogador foi expulso.

Com um jogador a mais, a Ucrânia pressionou e encontrou o gol de desempate no final da prorrogação, com o atacante Dovbyk, em cruzamento perfeito de Zinchenko.

Próximos desafios

O jogo contra a Inglaterra nas quartas de final será no próximo sábado (3), no Olímpico de Roma. Quem passar pega República Tcheca ou Dinamarca.