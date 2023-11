TV Verdes Mares transmite Fortaleza x Flamengo neste domingo, pelo Brasileirão

A partida deste domingo (5) entre Fortaleza e Flamengo terá transmissão da TV Verdes Mares. As equipes se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), em jogo válido pela 32ª rodada da Série A. A bola rola para a partida às 16h.

Gustavo Villani será o narrador e terá ao seu lado os comentaristas Roger Flores e Ana Thaís Matos. As reportagens ficam a cargo de Raisa Martins, acompanhando o Fortaleza, e Lívia Laranjeira, acompanhando o Flamengo.

Veja também

O duelo entre cearenses e cariocas também será transmitido na Verdinha, através da FM 92,5 e do canal do Jogada no YouTube. O Diário do Nordeste faz o tempo real da partida em seu portal na internet.

Fortaleza e Flamengo entram em campo neste domingo (5), às 16h de Brasília, na Arena Castelão, para disputar a 32ª rodada da Série A do Brasileirão 2023. O Leão ocupa a nona colocação, enquanto o Rubro-Negro é o sexto colocado.