TV Verdes Mares transmite Cruzeiro x Ceará no domingo (27), pela Série A

A TV Verdes Mares irá transmitir a partida entre Cruzeiro e Ceará no próximo domingo (27), pela 17ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. O jogo será disputado no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), com o início marcado para 16h.

A equipe de transmissão será composta por Brenno Rebouças, na narração, Alexandre Mota, nos comentários, e Lucas Catrib, na reportagem.

Outros veículos do Sistema Verdes Mares também atuarão na cobertura da partida, com transmissão ao vivo na rádio Verdinha FM 92.5, além de tempo real nos sites do Diário do Nordeste e do ge.globo e destaques nas redes sociais.

O Cruzeiro atualmente lidera a Série A do Brasileirão 2025, somando 34 pontos em 16 rodadas disputadas. Já o Ceará está na 12ª colocação, com 18 pontos somados em 15 jogos. A equipe amarga uma sequência de três derrotas consecutivas.