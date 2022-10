Final do Campeonato Mundial de Vôlei feminino será transmitido pela TV Verdes Mares

A TV Globo (TV Verdes Mares) transmite neste sábado (15), às 15h (horário de Brasília), a final do Campeonato Mundial de Vôlei feminino entre Brasil e Sérvia. O duelo será disputado no Omnisport Apeldoorn, em Apeldoorn, na Holanda. A narração será de Luís Roberto, com comentários de Fabi e Nalbert.

O time de José Roberto Guimarães está disputando a final do Mundial pela 4ª vez na história e visa conquistar o inédito título. Em 1994, 2006 e 2010, a equipe ficou com a medalha de prata contra Cuba e Rússia, respectivamente. Na semifinal, as brasileiras venceram a Itália.

Além da TV Globo, o duelo será transmitido no SporTV 2. O Diário do Nordeste também transmite o confronto em Tempo Real.

Brasil x Sérvia | Ficha Técnica

Local: Omnisport Apeldoorn, em Apeldoorn, na Holanda

Data: 15/10/2022 (sábado)

Horário: 15h (de Brasília)

Transmissão: TV Globo, SporTV 2 e Tempo Real do Diário do Nordeste

