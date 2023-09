TV Verdes Mares transmite ao vivo São Paulo x Fortaleza pela Série A nesta quarta (20)

A TV Verdes Mares transmite ao vivo a partida entre São Paulo x Fortaleza nesta quarta-feira (20). O confronto entre as equipes é válido pela 24ª rodada da Série A de 2023. O jogo ocorre no estádio Morumbi, em São Paulo. A transmissão terá início às 21h30.

A Verdinha FM 92.5 também vai transmitir a partida. Com Brenno Rebouças na narração, Alexandre Mota nos comentários e Marta Negreiros com as informações do jogo. Além da Verdinha, o Diário do Nordeste vai fazer o lance a lance do jogo e você pode acompanhar a partir das 20h30 (de Brasília).

Na tabela de classificação, o Fortaleza está na 8ª posição, com 35 pontos. O São Paulo é o 13º, com 28.