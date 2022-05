TV Globo transmitirá Libertadores entre 2023 e 2026, anuncia Conmebol

A Conmebol anunciou nesta quinta-feira (12) a conclusão do processo de licitação dos direitos de transmissão para o ciclo 2023-2026. A TV Globo será a responsável por transmitir os confrontos da Taça Libertadores da América na TV aberta. A Disney (ESPN) e a Paramount terão os direitos na TV fechada.

A TV Globo volta a transmitir a Libertadores após dois anos. A emissora carioca rescindiu o contrato em 2020, devido à pandemia da Covid-19. Desde então, o SBT transmitia os confrontos do principal torneio da Conmebol.

De acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, do Notícias da TV, a Globo exibirá 25 partidas da Libertadores, incluindo a decisão do torneio, mesmo que não envolva times brasileiros.

Veja emissoras que transmitirão os campeonatos da Conmebol entre 2023 e 2026

Libertadores da América

TV Aberta: TV Globo

TV Fechada: ESPN e Paramount

Highlights: OneFootball

Copa Sul-Americana

TV Aberta: SBT

TV Fechada: ESPN e Paramount

Highlights: OneFootball

Recopa Sul-Americana

TV Fechada: ESPN