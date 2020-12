TV Diário transmite as semifinais do Campeonato Cearense de Fut7; entenda as regras

O 1º Campeonato Cearense de Futebol Society (Fut7) chega à sua reta final neste fim de semana, com as semifinais entre Roma e UZF neste sábado (12), às 17h20, e entre Maraponga e Baile de Munique, às 9h deste domingo (13), com transmissão ao vivo da TV Diário.

As regras para as partidas da modalidade são diferentes por suas dimensões reduzidas. O confronto ocorre em dois tempos de 25 minutos cada em uma quadra de 30m de largura por 50m de comprimento.

No total, são sete atletas no jogo dentre os até 15 disponíveis por equipe, sem limite de substituição durante os 50 minutos. O arremesso lateral, assim como no futebol, deve ser realizado com as mãos.

Em caso de expulsão, a equipe fica com um jogador a menos por dois minutos. Quem recebeu o cartão vermelho não volta à quadra e fica suspenso para o duelo seguinte.

Se o empate prevalecer, a partida é decidida por shoot out, que consiste em duelo apenas entre um jogador e o goleiro, com liberdade para conduzir a bola a partir do centro da quadra. Quem garantir a melhor na disputa em três shoot out é o vencedor.

Marcelo Vieira, presidente da Federação Cearense de Fut7, afirma que o Ceará conta com alguns dos melhores jogadores e times do Brasil.

"As 64 equipes divididas em três divisões, que, atualmente, fazem parte do Campeonato Cearense de Futebol 7, trazem um grande elenco com comissão, atletas e colaborados excelentes. Dentro de quadra sempre é decidido nos detalhes. Comparado ao Brasil, hoje nós podemos afirmar que temos alguns dos melhores atletas e equipes em nosso estado", explicou Marcelo.

